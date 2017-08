BRISBANE – Ha comprato un panino da McDonald’s al figlio di 3 anni, ma quando l’ha aperto ha trovato una sorpresa disgustosa. Nel cheeseburger infatti c’era una colonia di vermi, che ha lasciato la malcapitata mamma e cliente senza parole. A raccontare l’episodio su Facebook è Emmii McHugh, che ha acquistato il panino nella nota catena di ristoranti a Maryborough, città a nord di Brisbane in Australia.

La donna ha raccontato su Facebook, corredata da tanto di foto, del terribile e disgustoso episodio, come ha raccontato al Daily Mail:

“Sono sconvolta da quello che è successo. Ho congelato il prodotto e fatto una serie di foto e video”.

La mamma però non ha intenzione di lasciar correre, anzi ha già annunciato che ha intenzione di voler andare fino in fondo per capire di chi sia la responsabilità di quanto accaduto, dato che è stata messa a rischio non solo la salute del figlioletto, ma di quanto avrebbero potuto mangiare il cheeseburger senza rendersi conto della inquietante presenza e assicura: