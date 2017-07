Melania Trump prima first lady cattolica dopo Jackie Kennedy: a Parigi bacia Corona spine Cristo FOTO “Chi”

PARIGI – Melania Trump bacia la corona di spine di Cristo custodita nella cattedrale parigina di Notre Dame una delle più preziose reliquie della Cristianità. Il settimanale “Chi” pubblica nel numero in edicola da mercoledì 19 luglio le immagini della first lady.

Melania, prima first lady cattolica dai tempi di Jacqueline Kennedy, si è presentata in abito rosso a Notre Dame durante la visita di stato in Francia di suo marito Donald. Melania ha visitato la cattedrale francese in compagnia della première dame francese Brigitte Macron. La reliquia le è stata presentati su un cuscino dal rettore della basilica Patrick Chauvet.

Durante la visita a Notre Dame, le due premiere dame sono apparse concentrate, meno loquaci di quanto non siano stati i mariti durante la visita. In tailleur classico rosso Dior Melania, in abito bianco Vuitton Brigitte, le due first-lady sono apparse molto concentrate nella visita.

A differenza del distacco che osservano da sempre le consorti dei presidenti francesi rispetto alla religione durante le visite ufficiali, oltre che alla corona di spine di Cristo, la cattolica Melania si è soffermata davanti alle immagini sacre ed ha anche acceso una candela lasciando una banconota in dollari.