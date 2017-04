Melania Trump, su Twitter poche FOTO di famiglia. Lo schema di Kate Imbach…

NEW YORK – Melania Trump ha pochissime foto della famiglia sul suo profilo Twitter. In compenso queste immagini seguono, secondo la scrittrice Kate Imbach, uno schema preciso: sembra documentino i cambi di stagione dalla prospettiva di un carcerato. A sostegno di questa tesi, l’enorme quantità di foto di panorami scattate dalla Trump Tower (residenza della famiglia prima, ovviamente, della casa bianca). Invece c’è solo una foto di Melania col marito Donald, una solo di lei col figlio bannon, cinque di Donald col figlio e nessun ritratto della famiglia tutta insieme.

Questo il pensiero di Imbach: “Dando per certo ciò che sappiamo, queste foto sono state scattate da una donna che sta cercando di sfuggire dalle responsabilità che derivano dal suo ruolo di first lady, che sta facendo causa al Daily Mail per il danno recato alla sua immagine – il quotidiano ha detto che era una escort – che ha rifiutato di lasciare casa sua, nonostante questa decisione costi alla nazione 50 milioni di dollari per la sua sicurezza. Detto questo, le foto che scatta rappresentano qualcosa di più oscuro. Sembrano le foto scattate da un condannato che documenta i cambi di stagione. Il mondo intorno a lei sta crollando, ma lei non va da nessuna parte”.