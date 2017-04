Meteora immortalata in Inghilterra: la scia in cielo a Plymouth FOTO

PLYMOUTH – Ben Landricombe stava andando a lavoro quando ha filmato una meteora in cielo a Plymouth nel Devon inglese. L’uomo era appena uscito di casa ed ha visto il raro fenomeno in cielo. Ha così deciso di rientrare in casa per prendere la macchina fotografica ed ha scattato queste immagini suggestive di cui parla Metro.co.uk.

Landricombe ha spiegato di non aver mai visto niente di simile: “Stavo andando a lavoro ed ho visto questa grande scintilla in cielo che viaggiava velocemente. Ben ha così deciso di raggiungere un punto più alto per scattare le foto. Il tutto è avvenuto verso le 6 di mattina: l’uomo che ha la passione per le foto ha poi condiviso le foto su Facebook che sono state condivise centinaia di volte.

A Metro ha raccontato: “Pensavo: ero a ritardo a lavoro ma ho pensato che il mio capo mi avrebbe perdonato”. Anche perché effettivamente non capita tutti i giorni di uscire di casa per andare a lavoro trovandosi davanti uno spettacolo del genere.