Mia Khalifa dà pugno a fan per un selfie “a tradimento” FOTO

ROMA – Ha preso un pugno per aver scattato un selfie “a tradimento” alla sua attrice preferita. Un giovane si è scattato una foto con Mia Khalifa, la pornstar di origine libanese, dopo averla vista passare tra le strade di Sant’Antonio in Texas. La ragazza però non pare averla presa bene e, notando quello che il suo fan aveva fatto, lo ha colpito in faccia con un pugno.

“Ecco la foto con Mia Khalifa, lei mi ha colpito in faccia e ha lasciato un livido”, così scrive l’utente su Twitter mostrando il selfie con l’attrice e poi una seconda foto con la guancia segnata. Il tweet è diventato in breve tempo virale e condiviso oltre 3 mila volte.