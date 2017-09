NEW YORK – Beyoncè, la bellissima cantante afroamericana, ha compiuto 36 anni il 4 settembre e 15 potenti donne hanno scelto di omaggiarla vestendo i suoi panni in Formation, il suo video più politico. Tra queste donne c’è anche l’ex First Lady, Michelle Obama, che non ha mai nascosto la sua ammirazione per la cantante.

Un gesto, quello di Michelle, che stravolge i canoni delle First Lady. Nell’ambito di uno scatto che la ritrae, come tutte le altre 15, vestita come Beyoncé nel video Formation, singolo tratto da Lemonade, Michelle invia tre messaggi chiari: la sua passione per la cantante, la sua ammirazione per ‘Formation’ il video più politico di Beyonce, e soprattutto abbraccia senza paura la canzone inno delle donne afroamericane.

Sono figure note e altre sconosciute: tutte donne di colore di tutte le età, ma ovviamente è la foto di Michelle Obama quella che più ha fatto scalpore. Otto mesi dopo aver lasciato la Casa Bianca la moglie di Barack Obama aveva finora tenuto un comportamento riservato nel ritorno alla vita privata. E’ intervenuta raramente sui social media. Ha viaggiato per visitare scuole per creare consapevolezza per la sua iniziativa legata all’istruzione. Ha anche fatto qualche discorso a pagamento.

Tutto questo per dire che raramente Michelle ha usato la sua immagine e quando lo ha fatto è stato per mandare un messaggio. In questo caso, oltre all’amicizia di lunga data con Beyoncè, c’è anche un endorsment di Formation, girato sullo sfondo dell’uragano Katrina, uno dei video più politici della cantante che alla fine della canzone mostra il dito a poliziotti in assetto antisommossa: un inno al black power e al black power al femminile.

Una decisione coraggiosa e un omaggio decisamente originale, a cui hanno preso parte anche la figlia della cantante avuta dal rapper Jay-Z Blue Ivy Carter, la ex Destiny Child Kelly Rowland e la fashion designer Tina Knowles Lawson. Un regalo e un attestato di stima davvero importante, che dimostra come la cantante e il suo impegno politico e per le donne non sia passato inosservato, anzi a 36 anni l’abbia incoronata come una delle donne più potenti e ammirate degli ultimi anni.