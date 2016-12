Pubblicato il 22 dicembre 2016 12:50 | Ultimo aggiornamento: 22 dicembre 2016 12:50

MOSCA – Monica Bellucci a Mosca per presentare il film “On the Milky Road” (“Sulla via Lattea” di Emir Kusturica. A 52 anni, l’atrice umbra appare sempre ammiratissima, sempre elegante, sempre bellissima. Bellucci ha una bellezza che come sempre incanta e i flash sono tutti per lei.

“L’età è solo un numero per Monica Bellucci”, aveva scritto il Daily Mail qualche giorno fa commentando le immagini della serie televisiva “Mozart in the Jungle“, arrivata alla sua terza stagione e nella quale quest’anno recita anche l’attrice italiana apparsa in una scena senza veli.

Monica Bellucci, 52 anni, in una scena interpreta il ruolo della cantante Alessandra detta “La Fiamma” finisce a letto con il protagonista Rodrigo De Souza (l’attore Gael Garcìa Bernal) e mostra una bellezza sensazionale.