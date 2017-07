Mosul, le drammatiche immagini della battaglia tra esercito iracheno e Isis

ROMA – Nelle ultime settimane le forze speciali dell’esercito iracheno sono riuscite a prendere il controllo di quasi tutta la parte occidentale di Mosul, in Iraq. L’Isis, che controllava tutta la città dall’estate 2014, è oggi confinato in una zona molto limitata della parte vecchia di Mosul, circondato dalle forze irachene. In molte zone liberate le strade e gli edifici sono stati seriamente danneggiati dalle esplosioni e dai violentissimi scontri, e migliaia di civili hanno lasciato le loro case per rifugiarsi in posti più sicuri.

Tra i giornalisti e fotografi che stanno raccontando le ultime fasi della battaglia di Mosul c’è anche Kainoa Little, fotografo specializzato in zone di guerra.

Mentre la battaglia di Mosul continua, Kainoa Little ha deciso di condividere online le sue foto raccontando una storia di lotta e sopravvivenza che vale più di mille parole.