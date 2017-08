ROMA – “Ornella Muti immortalata in déshabillé in un suo momento intimo. Foto rubata da Naike Rivelli nascosta nel bed&breakfast più magico del Lazio a Formello”. Un nuovo scatto pubblicato sul profilo Instagram della figlia di Ornella Muti fa il pieno di like. Naike si diverte a fotografare la mamma di nascosto come un paparazzo. “Mamma la vedono come una grande Diva – scrive – io la vedo soprattutto come una grande donna, sana, forte, un esempio di armonia tra anima, mente e corpo, da seguire”.