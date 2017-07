NAPOLI – I bimbi malati di cancro dell’ospedale ordinano la cena, e il ristorante non fa loro pagare un euro, dà il doppio dei piatti e sullo scontrino scrive un messaggio commovente.

Si sono davvero commossi i piccoli pazienti del reparto di oncologia pediatrica del Vecchio Policlinico di Napoli. Mercoledì sera, 28 giugno, i volontari dell’associazione Diamo una mano onlus che li seguono da anni hanno pensato di far passare una serata un pochino più allegra ai bambini. Così hanno chiesto loro che cosa volessero per cena e hanno ordinato i piatti da asporto alla paninoteca Puok Burger Store.

Quando la ragazza che aveva il compito di ritirare la cena da asporto è tornata in ospedale, racconta il Mattino, bambini e volontari non credevano ai loro occhi:

“Arriva Vivi, con buste piene zeppe di panini, patatine, salse di tutti i tipi, e ci dà un bigliettino (quello in foto), ci siamo emozionati tutti – si legge in un post pubblicato ieri sulla pagina Facebook dell’associazione –. Ma non perché non ci abbia fatto pagare nemmeno un euro, o perché ci abbia mandato il doppio di quello che avevamo richiesto, ma per il modo e soprattutto l’amore in cui quel gesto è stato fatto!!”.