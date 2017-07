ROMA – I bagnanti del litorale romano si sono svegliati tra i banchi di nebbia da Fregene a Ladispoli, con temperature afose di 40 gradi e l’umidità che non dà tregua. Il fenomeno è stato evidente fin dalle prime ore della mattina e in molti hanno pensato che si trattasse di fumo, dati i recenti e numerosi incendi, invece era proprio la nebbia ad aver inghiottito le località turistiche marittime.

Emanuele Rossi sul quotidiano Il Messaggero scrive che i fitti banchi di nebbia hanno oscurato il sole, dando un aspetto davvero surreale alle spiagge affollate dai turisti:

“Particolarmente evidente il fenomeno a Ladispoli e Cerveteri dove i banchi di nebbia sono arrivati nelle prime ore dalla mattina. «Qui non se vedono nemmeno i palazzi dietro di noi», raccontano da Ladispoli dove mercoledì è atteso Matteo Salvini per celebrare il giovane neosindaco Alessandro Grando. «Ecco che ci porta la nebbia di Milano» è un’altra battuta sulla spiaggia. I più apprensivi, soprattutto nella zona di Ostia, hanno pensato che la nebbia fosse in realtà il fumo di nuovi incendi nelle pinete come quelli che hanno funestato i giorni scorsi.

Queste insolite nebbie sono dette “da avvezione” e si formano quando masse d’aria umida e calda “scivolano” verso una superficie più fredda: in questo caso dalla terra al mare. Più frequenti quelle si formano sul mare con il passaggio di masse di aria calda e umida verso un tratto di acqua più fredda: si formano dei banchi che possono poi essere spinte verso terra da venti poco intensi”.