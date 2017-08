LAS VEGAS – Scott Dozier scrive una lettera in cui chiede ad un giudice del Nevada di essere messo a morte possibilmente molto presto e viene accontentato. Il giudice di Las Vegas che si è occupato del suo caso ha infatti fissato la data dell’esecuzione al 16 ottobre, mediante un’iniezione di veleno, il metodo in vigore in Nevada.

Dozier, condannato nel 2007 per un barbaro omicidio commesso nel 2002 probabilmente un regolamento di conti per questioni di droga, avrebbe desiderato essere u****o per fucilazione.

La notizia la riporta Riccardo Noury su Il Corriere della Sera che ricorda un dato inquietante: dal 1977, anno in cui sono riprese le esecuzioni capitali negli Usa, le esecuzioni di “volontarie” sono state 148, ben una ogni 10.

“Le ragioni per cui, dal braccio della morte, così tanti prigionieri chiedono ai loro avvocati di sospendere ogni appello, sono varie: sensi di colpa, voglia di farla finita al più presto, sfiducia nella giustizia o problemi di salute mentale. Probabilmente, nei prossimi due mesi, si riaprirà il dibattito sui ‘volontari’. Da un lato c’è chi sostiene che fissando la data dell’esecuzione si viene incontro a una’libera scelta’ del condannato. Dall’altro, si osserva che lo stato non può sorvolare sul diritto alla difesa per il mero fatto che un prigioniero non vuole più difendersi”.

Il Corriere spiega che c’è un aspetto che viene tralasciato.