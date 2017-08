IBIZA – Nicole Minetti torna a far sognare i suoi fan e non solo. L’ex consigliere regionale della Lombardia è stata paparazzata da “Chi” nel bel mezzo delle sue vacanze a Ibiza. Nicole si trova sulla barca del suo compagno, Giuseppe Cipriani, e mostra un lato B che lascia senza parole. La foto è scattata mentre sale sulla scaletta dello yacht del suo compagno, l’imprenditore Giuseppe Cipriani.

L’ex consigliera è qui però in quanto deejay e a quanto pare, le sue serate sono sempre più richieste. La Minetti però, non smette di incendiare il cuore dei fan con i suoi look bollenti.