Nina Moric, annuncio di lavoro: “Cerco domestica, mi piacerebbe muta”

ROMA – “Cerco domestica, mi piacerebbe muta e che non abbia la mia taglia, così non mi ruba i vestiti”. Questa una parte dell’annuncio di lavoro postato su Facebook da Nina Moric. Sul suo profilo Facebook la showgirl – recentemente impegnata in politica con CasaPound – ha pubblicato un post in cui dice infatti di cercare una domestica non bella e, soprattutto, che non indossi la taglia 38/40 per evitare che possa fare man bassa dei vestiti in cabina armadio.

Ecco il post integrale di Nina Moric:

Cerco una domestica in Zona Milano San Babila, dal lunedì al venerdì, almeno 4 ore al giorno, per me è indifferente se di mattina o di pomeriggio, la vorrei non bellissima, per stare serena con mio figlio e con il mio fidanzato, che abbia già un po’ d’esperienza nella pulizia, che non abbia la taglia 38/40 così non mi ruba i vestiti, mi piacerebbe muta, ma anche timida e introversa va bene, parlo molto e ogni tanto voglio che mi ascolti se ho voglia di sfogarmi, ma che non si perda comunque in chiacchiere. Fate girare perché anche se non sembra questo è un vero e proprio annuncio di lavoro.

Il post ha suscitato non poche polemiche ed è stato bersaglio di alcuni commenti indignati. “Credo che scherzare o giocare su un lavoro in questi tempi di crisi è di pessimo gusto: c’è gente che si u****e per trovare lavoro”, scrive un utente, al quale la Moric risponde “Sto cercando seriamente una domestica #webete”. Alcuni altri utenti di Facebook sottolineano come un annuncio del genere sia almeno fuori luogo e che “avere un cervello” per sostenere una normale conversazione non può essere una discriminante.