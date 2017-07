Oriana Sabatini è la nuova fidanzata di Paolo Dybala FOTO

TORINO – Tra le wags juventine c’è un cambiamento in vista. Paolo Dybala avrebbe detto addio ad Antonella Cavalieri e si sarebbe fidanzato con Oriana Sabatini , modella, cantante e attrice sudamericana appena 21enne, celebre per aver interpretato Azul, protagonista della telenovela Aliados.

La Sabatini ha la faccia dolce, lineamenti fini e lato B da paura. Per i media argentini, il campione juventino si sarebbe lanciato in questa nuova avventura sentimentale.. La possibile nuova compagna del numero 10 bianconero per adesso non dice niente, così come Dybala.