Nina Moric senza vestiti, FOTO di dieci anni fa: “haters” si scatenano

Pubblicato il 22 dicembre 2016 10:04 | Ultimo aggiornamento: 22 dicembre 2016 10:11

ROMA – Nina Moric posta una foto del 2007 su Facebook in cui appare senza vestiti con le gambe incrociate. La modella croata, ancora una volta è costretta ad attaccare i cosiddetti “haters”, ossia quelli che la criticano sempre e comunque, su Facebook.

La Moric, nell’accompagnare la foto, nella didascalia scrive:”Esattamente 10 anni e 22 tatuaggi fa”.

Oltre agli “haters” che criticano il fatto che dieci anni fa era tutta o quasi al naturale, la foto del tuffo nel passato viene apprezzata da molti.

La modella però non ci sta e decide di rispondere alle critiche alzando i toni. A un tale Michele che scrive “molto meglio un naso fa, un paio di labbra fa e un po’ di tutto fa”, Nina si sfoga rispondendo così: “Le labbra erano già rifatte, il resto non ho toccato nulla, mi spiace ma hai scritto cazzate, alla fine con i like che prendi però vinci un tostapane”.