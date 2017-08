ROMA – Pamela Prati posa n**a a 59 anni e mostra un fisico davvero ammirevole. La showgirl sarda, stella della televisione anni Novanta con il Bagaglino, compirà 59 anni il 26 novembre prossimo. Ma ha un corpo da ragazzina. E ama mostrarlo.

Su Instagram Pamela Prati si fa vedere in foto senza veli o quasi, coperta tutt’al più solo da qualche minimo costume da bagno.

Lei assicura che è tutto naturale e che non c’è alcun ritocco fotografico, anche se in passato qualcuno ha obiettato che fosse così, viste certi strani effetti ottici in alcune foto. Lei, però, sostiene il contrario, tanto da corredare ogni foto con gli hashtag #realphoto e #nophotoshop.

La showgirl sostiene che il suo fisico sia merito del suo “corredo genetico sardo”, come ama dire lei, nativa di Ozieri. Ma Pamela ammette di essere a dieta da anni, una dieta ferrea che segue insieme ad un rigido programma di allenamenti quotidiani. Ed è così che si arriva a 59 anni con il suo fisico, dice.