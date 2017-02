Papa Francesco attaccato, manifesti a Roma: “Ma ‘ndo sta la tua misericordia?” FOTO

ROMA – “A France’, ma ‘ndo sta la tua misericordia?”. Così recitano le decine di manifesti apparsi la mattina del 4 febbraio per le strade di Roma. Un vero e proprio attacco a Papa Francesco, accusato di non aver mostrato alcuna misericordia con le Congregazioni commissariate, gli ordini sciolti e le rimozioni dei sacerdoti. La foto scelta è quella di un Papa rabbuiato e accigliato e le frasi romanesche vorrebbero sembrare ironiche, ma mostrano tutto l’astio nei confronti del suo operato.

I manifesti la mattina di sabato sono stati trovati sui muri della città di Roma, attaccati abusivamente nella notte per contestare Papa Francesco e le sue azioni. Non è chiaro a chi possano appartenere, dato che il messaggio è apparso anonimo. Un messaggio forte che però non è stato accompagnato né da sigle, né da simboli, ma è sicuramente riconducibile agli ambienti conservatori della Chiesa cattolica che criticano l’innovazione portata dal Papa.

Il messaggio però è ben chiaro. L’innovazione, ai conservatori, non piace e la critica viene mossa in romanesco ma non per questo appare meno violenta e plateale:

“A France’, hai commissariato Congregazioni, rimosso sacerdoti, decapitato l’Ordine di Malta e i Francescani dell’Immacolata, ignorato Cardinali… ma n’do sta la tua misericordia?”.

Una contestazione e provocazione. Papa Francesco reagirà o porgerà l’altra guancia?