ROMA – Piccolo incidente per Papa Francesco a Cartagena, ultima tappa del suo viaggio in Colombia. Il Pontefice infatti mentre attraversava la città a bordo della papamobile tra due ali di folla, è rimasto ferito al viso. Nulla di grave, solo una contusione: come mostrano le foto, il volto appare lievemente ferito sopra e sotto l’occhio sinistro, cioè all’arcata sopraccigliale e allo zigomo e l’abito bianco è macchiato di sangue.

Papa Francesco si è fatto male sbattendo su un mancorrente della papamobile: il piccolo incidente è avvenuto mentre si sporgeva dalla vettura, sbilanciandosi, per salutare un bambino. “Ora sta bene, gli è stato applicato del ghiaccio”, ha tranquillizzato i giornalisti il portavoce, Greg Burke. E’ stato subito medicato, in una casa di accoglienza, con due piccoli cerotti e la veste è stata smacchiata. “Prosegue senza alcuna variazione il programma del Viaggio”, ha chiarito Burke.