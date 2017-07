CITTA’ DEL VATICANO – “Vietato lamentarsi“. Il simpatico cartello è comparso proprio sulla porta dell’appartamento di Santa Marta dove da qualche giorno Papa Francesco ha iniziato a trascorrere le sue ferie. Un messaggio tanto simpatico quanto chiaro da parte del pontefice: in Vaticano sono messi al bando i vittimisti con tanto di sanzione se ci sono bimbi davanti ai “trasgressori” e incita a dare il meglio di sé. Un cartello che era stato regalato al Papa da psicologo e psicoterapeuta Salvo Noè, autore di libri e di corsi motivazionali, che non avrebbe mai aspettato di vederlo affisso.

Il simpatico cartello è decisamente un invito a smettere di piangersi addosso e a rimboccarsi le maniche per far funzionare le cose. Affisso proprio all’ingresso della casa di Papa Francesco, ecco cosa recita come scrive Vatican Insider de La Stampa:

“Vietato lamentarsi. I trasgressori sono soggetti da una sindrome da vittimismo con conseguente abbassamento del tono dell’umore e della capacità di risolvere i problemi. La sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di bambini. Per diventare il meglio di sé bisogna concentrarsi sulle proprie potenzialità e non sui propri limiti quindi: smettila di lamentarti e agisci per cambiare in meglio la tua vita”.

Il cartello è un’invenzione dello psicologo e psicoterapeuta Salvo Noè, autore di libri e di corsi motivazionali, che ha raccontato di aver regalato il cartello a Papa Francesco nel 2013 in ricordo di un’omelia in cui ribadiva la condanna delle lamentele che “ci tolgono la speranza”: