Paul Pogba acquista super villa da 3,4 milioni di euro FOTO

MANCHESTER – Paul Pogba acquista una nuova casa nello Cheshire, contea che si trova a circa venti minuti dal centro sportivo di Carrington in cui si allena il Manchester United. Pogba ha lasciato la Juventus dopo quattro anni per trasferirsi da Jose Mourinho. Fino ad ora aveva lasciato il Lowry Hotel in cui viveva dallo scorso luglio a una camera di distanza proprio dall’allenatore portoghese.

La super-villa è costata la bellezza di 3,4 milioni di euro ed è appartenuta all’attaccante messicano Javier Hernandez. La dimora extra lusso si compone di cinque camere da letto e di altrettanti bagni, di due saloni, tra cui uno con gigantesco divano ad angolo, di uno studio, di una spaziosa cucina dall’insolita forma curva e di una enorme sala da pranzo.

Pogba non ha problemi a pagarsela doto che guadagna qualcosa come 290mila sterline alla settimana. All’esterno, la villa è dotata di una cancellata, di un moderno sistema di sicurezza, di una piscina interna ed anche di una stanza dedicata ai giochi.