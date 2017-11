BOGOTA’ – Per festeggiare la sesta presenza ai Mondiali di calcio che si terranno l’estate prossima in Russia della Colombia, l’Adidas presenta la nuova maglia delal nazionale sudamericana. Per il lancio della t-shirt in versione maschile è stato chiamato come testimonial James Rodriguez, il calciatore colombiano più famoso attualmente in forze al Bayern Monaco, mentre per quella femminile il marchio tedesco ha scelto la modella Paulina Vega Dieppa, già vincitrice nel 2014 del titolo di Miss Universo.

La decisione ha provocato grandi polemiche nel Paese e alla fine la Federazione colombiana ha chiesto pubblicamente scusa. La presentazione è avvenuta lo scorso 6 novembre. La modella 24enne su Instagram ha scritto: “La nuova maglietta della Colombia mi inorgoglisce. Pronti a sostenere i nostri campioni l’anno prossimo in Russia”.

Come scrive Il Corriere della Sera

“La prima a storcere il naso è stata Vanessa Cordoba, portiere della Nazionale femminile che ha raggiunto la finale di Coppa America sia nel 2010 e che nel 2014: ‘Finora non ho visto nemmeno una calciatrice con la nuova maglietta dell’Adidas — ha scritto la giocatrice su Twitter —. Voi? Le calciatrici della selezione colombiana hanno ugualmente il diritto di indossarla, perché questa casacca è destinata a diventare la loro seconda pelle proprio come accadrà ai colleghi uomini”‘.