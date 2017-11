NEW YORK – “Un bambino fantasma mi perseguita“. Adam Ellis, fumettista americano, è convinto che la sua casa sia infestata dallo spirito di un bimbo morto, che apparirebbe ogni notte nella sua camera da letto. Una presenza non gradita, che gli impedisce di fare sonni tranquilli. Anche i suoi gatti si comportano in modo anomalo quando lo spirito si manifesta.

A testimonianza di quanto affermato, Adam ha pubblicato alcuni scatti del presunto demone sulla sua pagina Twitter, dove è seguito da più di cinquantaseimila follower. Negli scatti forniti dal fumettista si vede una figura spettrale seduta su un divano, che nella sua fisionomia ricorda effettivamente un bambino. Questo non significa che lo sia nella realtà.

“Mi vuole uccidere“, spiega il giovane. Ellis ritiene infatti che il fantasma di cui parla sia posseduto, una manifestazione del demonio. Per esorcizzare le sue paure, ha deciso di dare un nome all’ospite non gradito: “Dear David” (Caro David).

Come sempre accade nei casi di foto o video relative a manifestazioni del paranormale, è sempre difficile (se non impossibile) stabilire se il materiale fornito dai cacciatori di fantasmi sia autentico. Nel caso di Adam Ellis, i più scettici ipotizzano che quello del fumettista sia solo un modo per farsi conoscere come artista. Potrebbe essere stato lui stesso a realizzare i fotomontaggi con il bimbo indemoniato. Non sarebbe la prima volta che accade qualcosa di simile. Il web è ricco di materiale fake, che tuttavia attrae chi è appassionato di fantasmi, spiriti e demoni.

Lo scorso giugno, una donna inglese ha dichiarato di aver visto lo spettro di un bambino riflesso nello specchio della sua casa. Sally Watts è convinta che si tratti proprio di un fantasma che si aggira nel suo appartamento. Ipotesi supportata anche da una medium che ha visitato la casa “infestata” (Per approfondire clicca qui).