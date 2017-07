PERUGIA – Prima il forte botto, poi un’immagine che i proprietari della piscina non avrebbero mai immaginato. A fare un “bagno” c’era una vettura, una Peugeot bianca, che era finita proprio nella loro piscina, fortunatamente senza investire nessuno. A causa l’incidente che è avvenuto la mattina di domenica 9 luglio sarebbe stato un malfunzionamento ai freni e per rimuovere la vettura è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con una gru.

L’episodio è avvenuto intorno alle 10.30 del mattino in zona di Tavernelle a Perugia, quando l’auto si è sfrenata ed è piombata nella piscina privata di un’abitazione. I proprietari della casa hanno sentito il forte botto e hanno visto l’auto quasi in acqua, dando così l’allarme ai vigili del fuoco, che hanno poi provveduto a spostare la vettura e messo in sicurezza al zona.

(Foto Ansa)