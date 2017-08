Perugia, imbrattati il portone e la targa della Casa massonica: "Vi appendiamo per i c..."

PERUGIA – Imbrattati a Perugia il portone e la targa della Casa massonica di corso Cavour. In uno sportello a sinistra del portone la scritta “Massone, occhio ai galetti” con sottoscritta la stella a cinque punte, inclusa in un cerchio, in evidente riferimento alle Brigate Rosse.

Sulla targa marmorea a destra le espressioni più pesanti e minacciose. Alternate alla scritta in lettere rubricate Massoneria italiana, Grande Oriente d’Italia, Palazzo Gustiniani, Collegio circoscrizionale dell’Umbria, le parole “Vi appendiamo per i co….ni, merde!”.