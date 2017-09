ROMA – Con il cognome Boschi non si intende più solo la sottosegretaria ed ex ministra Maria Elena, e nemmeno l’ex vicepresidente di Banca Etruria Pier Luigi. Perché da alcuni giorni a questa parte il Boschi più noto pare essere diventato Pier Francesco, il fratellino (per così dire) della fedelissima di Matteo Renzi.

Un giovane toscano di 28 anni, single, una laurea in ingegneria civile e un bell’aspetto anche coltivato con evidenti sedute in palestra, come conferma il suo account Instagram.

Ed è proprio su Instagram che è esplosa la “Boschi-junior mania”. Qui, sul profilo aperto da pochi giorni, i commenti sul fratellino della Maria Elena più famosa d’Italia si sprecano. Dopo il debutto sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, come accompagnatore della sorella, Pier Francesco ha fatto colpo.

Nessuno ricorda più che si parla dello stesso fratellino che, neolaureato, a 27 anni venne assunto con contratto regolare alla Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna, storica cooperativa rossa. Quel che si vede adesso sono le sue pose in déshabillé su Instagram. E qualcuno commenta: “Se ti tiravano fuori a dicembre il referendum lo vincevamo con l’81%”.

(Foto Instagram)