LONDRA – Su Instagram è Pilotganso e ha 43.000 follower: è il pilota che ha fatto decine di selfie con il busto fuori dalla cabina di pilotaggio e il pollice in su, mentre sorvola New York o Palm Island a Dubai.

Ma sono veri o realizzati a colpi di photoshop? L’abilità del pilota è tale che gli scatti sembrano effettivamente realizzati in volo. Alcuni utenti con occhio di falco hanno immediatamente capito che si trattava di fake mentre altri ci sono cascati, scrive il Daily Mail.

“Perché agisci in modo così pericoloso? Rischi di cadere o mettere in pericolo tutti i passeggeri!, ha scritto un follower preoccupato, mentre un altro:”Wow… Non hai avuto paura?”.

Le foto hanno raccolto quasi 15.000 like ma non tutti erano convinti, soprattutto chi aveva conoscenza dell’aviazione; inoltre, in uno degli scatti, sugli occhiali da sole del pilota è riflesso un aeroporto. In recente post, il pilota ha tuttavia risolto il mistero e pubblicato una dichiarazione:”ragazzi, per sicurezza, vi comunico che si tratta di fake”.

(Foto da Instagram)