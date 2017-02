Poste Italiane, progetto Paint per abbellire città e borghi con la street art FOTO

PALERMO – Poste Italiane contribuisce a cambiare e a rinnovare il tessuto urbano di borghi e città. Raccontare l’innovazione digitale, la vicinanza ai cittadini e alle comunità, il ruolo sociale di Poste Italiane e il suo contributo allo sviluppo e alla modernizzazione del Paese sono i soggetti del progetto P.A.I.N.T., acronimo di Poste e Artisti Insieme nel Territorio, che prevede la realizzazione di opere sui muri esterni di 22 uffici postali di altrettante località italiane e che unisce la voglia di nuovo ai temi sociali e culturali del territorio grazie all’aiuto di 22 street artists.

Obiettivo dei murales realizzati da artisti di strada selezionati sulla base di un concorso online è rendere più attraenti e accoglienti gli uffici postali – e di conseguenza le località in cui in cui si trovano – facendosi portavoce del desiderio di modernità del Paese. La scelta dell’artista e dell’opera da realizzare è avvenuta sulla base di una selezione effettuata da Poste Italiane e affidata al meccanismo del crowdsourcing, una forma innovativa di “mecenatismo 2.0” in cui il committente (Poste Italiane) ha elaborato le proprie richieste indicando il budget, il soggetto e altre caratteristiche tecniche e poi ha effettuato la ricerca degli artisti attraverso internet.

A oggi sono stati realizzati 11 murales in altrettanti uffici postali: a Melito di Napoli, Giulianova Spiaggia (Teramo), Ronchi dei Legionari (Gorizia), Palermo Sperone (Palermo), Settimo Torinese (Torino), Rozzano (Milano), Roma Tiburtino, Oristano, Lampedusa (Agrigento), Alba Adriatica (Teramo) e Bari. Entro i prossimi mesi ne saranno realizzati altri 11 presso gli uffici postali di Desio (Monza), Brugherio (Monza), Corsico (Milano), Pantelleria (Trapani), Bardolino (Verona), Amandola (Fermo), Vicenza, Cascia (Perugia), Mira (Venezia) e Torino, Montemurlo (Prato).

I murales già realizzati sono visibili anche sul sito http://paint.posteitaliane.it. I colori, i soggetti delle opere, gli artisti, gli abitanti dei quartieri coinvolti sono raccontati su Sky Arte in una serie di otto film in onda settimanalmente ogni giovedì alle 20:10 (la prima puntata è andata in onda il 2 febbraio). Quello per la street art è un interesse già manifestato da Sky Arte, che ha realizzato un format per raccontare la street art italiana e dalla collaborazione con Poste Italiane sono nati i film che raccontano il progetto P.A.I.N.T. e anche un po’ l’Italia.

L’arte di strada o arte urbana (in inglese “street art”) è una forma di arte contemporanea che si manifesta in luoghi pubblici e viene realizzata nelle tecniche più disparate: bombolette, proiezioni video, sculture ecc. In tre decenni dalla sua comparsa questa forma di espressione artistica ha guadagnato, tramite le sue influenze sulle arti visive, una rilevanza unica sul panorama della creatività contemporanea offrendo la possibilità a molti artisti di farsi conoscere da un pubblico vastissimo, spesso molto più ampio di quello di una galleria d’arte.