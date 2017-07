Raffaella Fico e Alessandro Moggi, baci nel mare di Mykonos: luna di miele anticipata FOTO “Chi”

MYKONOS – Mykonos si conferma l’isola scelta per le vacanze dei vip. Gli ultimi ad essere stati paparazzati sull’isola greca sono Raffaella Fico e Alessandro Moggi. Lei 29 anni lui 44, la coppia si gode le vacanze come una sorta di luna di miele anticipata. I due infatti, presto si sposeranno. Intanto “Chi” li immortala mentre si baciano e nno si staccano nemmeno per un secondo. Alessandro sfodera un fisico incredibile e lo sguardo innamorato; lei la sua solita bellezza.

Sul bagnasciuga o tra le onde appaiono sempre più innamorati. Anche a cena in un ristorante sul mare, i due mostrano quanta passione li leghi.