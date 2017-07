ROMA – Una nuova bestemmia in diretta Rai. Questa volta non pronunciata, ma scritta. È accaduto nel corso del Tgr Lazio, dove in un servizio si dava conto di un omicidio avvenuto a Ponte di Nona. Peccato che la giornalista, per lo stand-up, scelga un posto sbagliato. Già, perché sullo sfondo (opportunamente cancellata nella foto) campeggiava scritta sul muro la più classica delle bestemmie.

Il “fattaccio” è stato segnalato su Facebook da Nonleggerlo.