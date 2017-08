CASERTA – Un bagno ferragostano nella vasca di Diana e Atteone immortalato da una foto scatena una nuova polemica, peraltro tutta “social”, attorno alla Reggia di Caserta. Protagonista una donna non identificata che verso le 18 di ferragosto si sarebbe tolta i vestiti tuffandosi per pochi istanti nella vasca, approfittando del fatto che la custode presente era a qualche decina di metri di distanza.

“La donna – spiega Enzo Zuccaro, addetto stampa della Reggia – si sarebbe tuffata per un attimo giusto per farsi fotografare per poi uscire alla vista della custode. Comunque non è il caso di enfatizzare un episodio che in questi giorni di metà agosto si è ripetuto in altri monumenti italiani, come la Fontana di Trevi”.

Tra l’altro nessun custode sembra aver assistito alla scena, tanto che qualche dipendente che era in servizio è caduto dalle nuvole, parlando anche di “fake” o di “notizia pilotata ad arte per accendere le solite polemiche sulla Reggia”. la foto è intanto finita su Facebook.