Renzi posta grafico che mostra più sindaci al centrosinistra FOTO E la Rete...

ROMA – Matteo Renzi diffonde un grafico del sito Youtrend che mostrerebbe lo schieramento di centrosinistra vincente in 67 città contro le 59 del centrodestra. Nel grafico appare la frase “risultati a macchia di leopardo, poteva andare meglio”. L’immagine mostra poi i comuni sopra i 15mila abitanti con più vittore per il centrosinistra rispetto a quelle degli avversari.

Matteo Renzi decide di commentare e analizzare il voto alle amministrative in questo modo e viene sommerso da una marea di critiche. La fonte citata dal segretario del Pd in un tweet lanciato alle 7 di quest’oggi, è un grafico elaborato dal sito Youtrend secondo il quale il centrosinistra si sarebbe aggiudicato tra primo e secondo turno 67 amministrazioni sopra i 15mila abitanti contro le 59 del centrodestra, le 8 dei grillini, le 20 delle liste civiche.

Il giudizio ribalta secondo al quale sono Renzi e il Pd i maggiori sconfitti della tornata elettorale. E analizzando anche i risultati reali si scopre che effettivamente il centrodestra ha meno sindaci rispetto al centrodestra.

Scrive Il Corriere

“A corredo del tweet l’ex premier rimanda a un suo commento postato su facebook già ieri sera: ‘I risultati delle amministrative del 2017 sono a macchia di leopardo – attacca renzi – e nel numero totale dei sindaci vittoriosi siamo avanti noi del Pd. ma poteva andare meglio’. Ci fanno male alcune sconfitte a cominciare da Genova er L’Aquila ma siamo felici per le affermazioni di Padova e Taranto’. Secondo il segretario del Pd ‘i commenti per una settimana saranno i soliti, consueti, apocalittici…gente che nonn ha mai preso un voto commenterà con enfasi. Poi il chiacchiericcio si sposterà altrove perché le elezioni amministrative sono diverse da quelle politiche…’.

“Grafico e commento non sembrano aver convinto granchè i follower del segretario, almeno a giudicare dalla prima ondata di commenti. Si va dal sarcasmo (‘Stasera grigliatona a Rignano per celebrare la vittoria a macchia di leopardo!’) all’immancabile ‘Matteo, stai sereno’, fino a un più perentorio ‘Hai u****o il centrosinistra, te ne dovevi andare il 5 dicembre”). Irriferibili quelli corredati da pesanti insulti. Poi c’è chi risponde ai numeri con i numeri: «Prima quante città amministrava il Pd? E in quanti capoluoghi avete vinto?”‘.