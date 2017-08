ROMA – Un enorme platano di circa 20 metri è caduto a Roma in via Dandolo, all’incrocio con viale XXX Aprile, tra Trastevere e Monteverde. Sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco e l’autorità competente: fortunatamente non si registrano feriti. Il crollo è avvenuto alle 1850: la strada è stata chiusa e transennata. Nel crollo, l’immenso platano ha abbattuto un muro sottostante.

Diversi residenti sono scesi in strada richiamati dal botto della pianta che si accasciava al suolo. “Si tratta dell’ennesimo albero da fusto crollato nel quartiere, la situazione qui sta diventando pericolosissima. È stato presentato anche un esposto, ma nulla è cambiato”, racconta uno degli abitanti, che aggiunge: “Che cosa sarebbe accaduto se qualcuno si fosse trovato a passare?”.

Su via XXX Aprile infatti, lo scorso 29 giugno era caduto un altro albero finendo contro la facciata di un palazzo che si trova di fronte che era rimasta danneggiata dal crollo. L’albero aveva schiacciato anche un’auto in sosta.