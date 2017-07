Roma, la chiesa chiude per ferie: “Ci vediamo il 17 settembre” FOTO

ROMA – La chiesa resta chiusa per ferie dal 10 luglio fino al 16 settembre. Questo il cartello affisso sulla porta della chiesa di San Girolamo della Carità, in piazza Santa Caterina della Rota, nei pressi di piazza Farnese. “È per il periodo delle vacanze – spiega una collaboratrice del parroco – in questo periodo i fedeli che vengono a sentire la messa sono pochi e il parroco va in ferie, quindi la chiesa si chiude. Lo facciamo ogni anno”. Il parroco, a detta della collaboratrice, lascerà la città oggi per prendersi qualche giorno – oltre due mesi – di riposo ma, assicura la donna, non è possibile parlare con lui.

A Venezia a gennaio scorso un caso simile. Ma almeno la chiesa non chiuse per ferie: “La messa è sospesa per mancanza di fedeli – si leggeva sul cartello – Don Mario è disponibile su richiesta”.