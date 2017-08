IBIZA – Luis Nazario de Lima, in arte Ronaldo, non è più quello che conoscevamo all’epoca dell’Inter e Real Madrid fino alla metà degli anni Duemila. Oggi il calciatore brasiliano che ha da poco compiuto 40 anni, è in evidentissimo sovrappeso dovuto ad una vita sregolata ed anche, se ne era parlato negli anni scorsi, per alcuni problemi fisici legati al metabolismo.

Il Fenomeno è stato ora paparazzato da Spy, il nuovo settimanale di gossip di Alfonso Signorini, in compagnia della fidanzata, la modella Celina Locks. I due stanno trascorrendo una vacanza in barca ad Ibiza: lei ha un fisico scolpito, lui assomiglia più ad un Buddha. Ronaldo viene fotografato mentre divora delle patatine e fuga una sigaretta. Poi l’ex calciatore si concede un bagno con un bel tuffo. Malgrado il fisico, Ronaldo sembra sereno come a voler dire che per una bella dieta c’è tempo.