Sanremo, Diletta Leotta arriva sul palco. E Carlo Conti guarda… FOTO

SANREMO – Diletta Leotta è tra gli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo e Carlo Conti non resiste al suo spacco super. La presentatrice di Sky arriva sul palco dell’Ariston con un vestito rosso che ha un vistoso spacco. Il conduttore della kermesse viene incastrato da una foto pubblicata dall’Ansa che lo mostrerebbe intento a guardare la spaccatura. Forse Conti sta solo guardando in basso ma il sospetto che anche lui sia rimasto “stregato” dalla Leotta c’è eccome.

Oltre allo spacco, l’abito scelto mette in risalto il seno che viene “sollevato” e non a tutti è piaciuta questa scelta. Tra i critici c’è la collega Caterina Balivo che ha accusato la star di Sky invitata sul palco per parlare di cyberbullismo, di aver volutamente “allargato” la gonna per mettersi in mostra. “Non puoi parlare con quel vestito e con la mano che cerca di allargare lo spacco della gonna” ha scritto la Balivo su Twitter.