Sanremo, Ricky Martin fa ballare il pubblico dell’Ariston FOTO

SANREMO – Ci voleva Ricky Martin per scatenare il pubblico del Teatro Ariston. Quando la popstar portoricana è salita sul palco, rispolverando i suoi successi, gli ospiti seduti in platea si sono alzati in piedi e si sono messi a ballare.

Ricky Martin è stato il primo ospite internazionale di Sanremo, veterano del festival visto che è alla settima partecipazione (il debutto nel 1985). La star si è scatenata in un medley di suoi successi come Livin’ la vida loca, Shake your bon bon, Vente pa ca, La morbidita, La bomba. E non potevano mancare Maria e Cup of life.