Sanremo, Robbie Williams bacia Maria De Filippi e su Twitter…

SANREMO – Robbie Williams bacia Maria De Filippi: accade al Festival di Sanremo, durante l’esibizione della popstar britannica e il pubblico del web si scatena. Tra fotomontaggi e battute la gag rappresenta il momento più esilarante della seconda serata.

Dopo aver cantato Love my life, il nuovo singolo estratto dall’ultimo album, Robbie Williams con un guizzo ha baciato sulla bocca la conduttrice, colta alla sprovvista e visibilmente imbarazzata. “Da quando sono padre la vita mi è cambiata per il meglio, tutto quello che faccio è per loro, sono un papà molto orgoglioso”, ha detto nella breve intervista. Poi il colpo di scena finale. “Quando finisci i concerti tu baci sempre una fan”, gli ha detto Maria. E lui, su imbeccata di Conti, l’ha baciata sulla bocca.

Il popolo di Twitter è subito partita con una raffica di meme che ironizzavano sulle possibili reazioni del marito di lei, Maurizio Costanzo. C’è pure chi prende a prestito spezzoni di Uomini & Donne con i commenti di Tina Cipollari (“No Maria, questo non lo accetto”) e una possibile “esterna” nei giardinetti di Sanremo.