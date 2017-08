JESOLO – Davide Calabria sogna un posto da titolare nel Milan dopo quello già ottenuto come titolare in difesa della Nazionale under 21. Sua sorella Sara fa la reginetta di bellezza e in questi giorni ed essendo tra le 210 ragazze giunte a Jesolo per le pre-finali del concorso di bellezza, sogna di poter indossare la corona che la rende la più bella tra tutte.

Ci riusciranno? Guardando Sara, le premesse per ottenere una buona performance a Miss Italia ci sono tutte.