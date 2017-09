ROMA – Rallentamenti e code a Roma dove oggi 12 settembre è in corso lo sciopero dei trasporti che terminerà alle 12.30.

Si registrano disagi al traffico da via Tuscolana a via Appia Nuova, da via Aurelia a via Cassia, da via Trionfale a via del Foro Italico, da via Salaria alla tangenziale Est. Code anche sul Grande raccordo anulare dove si è verificato un incidente tra la diramazione Roma Sud e via Appia. Lo sciopero ha completamente bloccato la Roma Lido che dal centro della città porta ad Ostia, il quartiere della capitale che si affaccia sul mare. In fondo all’articolo le foto di Blitz Quotidiano scattate a Roma San Paolo, il capolinea. Chi è stato fortunato lascia la stazione dopo aver viaggiato sull’ultima corsa che è partita dall’altro capolinea alle 10 circa.

Anche la metro A è chiusa. Come fa sapere l’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità la metro B/B1 è attiva con possibili riduzioni di corse, la metro C regolare, la linea Termini-Centocelle regolare.

Sulla linea Roma-Viterbo il servizio urbano è attivo con lievi riduzioni di corse, quello extraurbano regolare. Su bus e tram possibili riduzioni di corse e sospensioni di linee.