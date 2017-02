Simone Biles e Shaquille O'Neal, la FOTO al Super Bowl finisce su Twitter e...

LOS ANGELES – Che succede se l’altissimo campione del basket Shaquille O’Neal incontra la campionessa olimpionica di ginnastica artistica Simone Biles? La foto che la ginnasta ha pubblicato su Twitter risponde a questo dubbio: assistere al “confronto” tra due grandi campioni fa sorridere e ha scatenato l’ironia degli utenti su Twitter.

La ginnasta americana protagonista delle olimpiadi di Rio de Janeiro è alta appena 1,45 metri, mentre il cestista raggiunge quota 2,16 metri. Su Twitter la foto ha attirato l’attenzione degli utenti, che divertiti hanno sottolineato come ci vogliano due Simone per fare uno Squaq. La dimostrazione, scrive un altro utente, che gli esseri umani nascono in tutte le forme e le dimensioni e che la genetica non è acqua. E ancora chi li definisce una illusione ottica anche piuttosto strana.

Non è certo la prima volta che Simone Biles, che nella foto indossa anche dei tacchi altissimi, viene fotografata al fianco di atleti e personaggi che la superano decisamente in altezza. La piccola ginnasta d’altronde la sua grandezza l’ha dimostrata in pedana alle passate olimpiadi e di certo continuerà a far parlare di sé.