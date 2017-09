ROMA – Ancora una volta qualcuno alla Mostra del cinema di Venezia fa vedere le mutande. La prassi, ormai, è consolidata. Ma il nuovo record di e******o per questo 2017, ad oggi, spetta a Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne, che si è palesata sul red carpet insieme a Emanuele Mauti in occasione del film Una famiglia. La Lorenzini si è presentata con abito lungo e spacco frontale: basta fare un passo e il vestito si apre, mostrando gli slip.