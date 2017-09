BENICASSIM – Una ragazzina di 11 anni è stata ricoverata in ospedale per una strana ferita. La giovane era in vacanza in un villaggio turistico spagnolo che si trova a Benicassim in Catalogna.

Durante unì’escursione, la ragazzina si è tuffata a largo di Graco de Moncofa ed ha riportato una ferita profonda al piede. Alla ragazzina non smetteva di sanguinare il piede e così è stato deciso un ricovero.

L’ipotesi più credibile è che la giovane sia stata attaccata da una specie di squali presente in questa parte di Mediterraneo e che misurano circa 60-70 centimetri.

il sindaco della località ha deciso comunque di allertare i bagnanti sul pericolo squali, anche se la conferma s cosa sia il morso non è arrivata. Se confermata si tratterebbe dell’unica aggressione avvenuta negli ultimi 10 anni. Nel Mediterraneo spagnolo ci sono circa 90 specie di squali. Gli attacchi agli esseri umani, sono peròestremamente rari. Più pericolose sono invece le meduse molto presenti da queste parti.