ROMA – Stefano De Martino è in vacanza a Mykonos, in Grecia, con la bella Gilda Ambrosio, ma un particolare in una foto pubblicata su Instragram scatena i suoi fan. Pare che il ballerino ed ex marito di Belen Rodriguez, con cui il ritorno di fiamma si è rivelato uno sterile gossip, abbia ceduto all’inganno di Photoshop. Nella foto infatti appare un sesto dito del piede, un particolare che non è passato inosservato e che ha provocato una valanga di commenti.

Anna Rossi sul quotidiano Il Giornale scrive che la foto è stata scattata proprio durante la vacanza a Mykonos di De Martino insieme alla bella Gilda e alcuni amici: