ROMA – Durante il g*y Pride di Latina, una persona ha esposto uno striscione con su scritto: “W la f…” I carabinieri sono andati a casa sua ed hanno intimato di toglierlo. Lui si è difeso così: “Non sono omofobo ma posso essere libero di esprimere i miei gusti? Viviamo in un mondo ricco di ipocrisie”.

Sulla questione è intervenuta anche Monica Cirinnà, senatrice del Partito Democratico e “madre” della legge sulle unioni civili. La Cirinnà è intervenuta nel corso di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano, ed ha spiegato:

“Un uomo ha esposto dal proprio balcone uno striscione con su scritto “W la F…” e si è ritrovato i carabinieri a casa? Io penso che il rispetto delle opinioni e delle idee degli altri sia comunque primario, bene hanno fatto i carabinieri a segnalare a questa persona che nel giorno in cui l’orgoglio omosessuale sfila finalmente nelle strade di Latina, sia bene rispettare anche queste persone. Poi ognuno si qualifica per gli atti che fa. Scrivere questo significa avere una visione culturale preistorica, per cui c’è la metà della tua popolazione che è un organo genitale e niente altro. Avrei potuto capire un cartello con su scritto ‘Viva le donne’, perchè comunque c’è il dissenso, ma questa è una roba che qualifica non solo chi la fa, ma anche la grettezza culturale di certe persone.

“Non a caso si è andato a fare il g*y pride a Latina, città che in alcune situazioni non ha brillato neanche per inclusione e per democrazia. Cosa farei al signore che ha messo il cartello? Se esistessero come negli Stati Uniti delle vere p**e rieducative gli farei fare un bel corso presso una delle nostre case rifugio per le donne vittime di violenza e quello basterebbe a fargli capire non solo la sua volgarità ma soprattutto il segnale becero che ha dato a chiunque ha letto il cartello. Secondo me, comunque, non ci saranno per lui conseguenze penali”.