Sub circondati da squali pinna nera sott’acqua FOTO

ROMA – Due subacquei che stanno fotografando il relitto di una barca riescono a malapena a muoversi. Intorno a loro ci sono decine di squali. Le foto sono tratte da un video di cui parla il Daily Star.

A distanza c’è un terzo sub che comincia a scattare foto per cercare di catturare questo momento unico. A proposito del filmato ci sono pochissime informazioni. Gli squali sembrano essere della specie pinna nera. La loro identificazione è possibile grazie alle loro pinne di colore nero . Questo tipo di squalo, fortunatamente non è pericoloso per l’uomo: i sub sembrano saperlo e all’apparenza sembrano restare tranquilli.

Normalmente gli squali dalla pinna nera si trovano in acque tropicali e subtropicali e vivono a circa 30 metri di profondità. In caso di attacco possono provocare solo piccole ferite.