JOHANNESBURG – La moglie del presidente dello Zimbabwe, Grace Mugabe, è sospettata di aggressione in Sud Africa. La premier dame del paese africano, che si ritiene possa succedere al marito alla guida dello Zimbabwe, avrebbe aggredito una top model in un hotel di Johannesburg.

In un primo momento il ministro degli Interni sud-africano aveva annunciato che Mugabe si era presentata alle autorità e sarebbe comparsa davanti alla giustizia, ma la notizia è stata smentita e la polizia dice di non sapere dove si trovi adesso la first lady dello Zimbabwe. La presunta vittima di Grace Mugabe è la modella Gabriella Engel che ha raccontato al Times di Johannesburg di essere stata aggredita in albergo mentre si trovava con delle amiche.

Diverse foto che circolano sui social e sui giornali africani la mostrano con una ferita in mezzo alla fronte. Grace Mugabe comunque non si trova sotto mandato di arresto, ha precisato una fonte di polizia.