Suore indifferenti passano accanto ai bambini che dormono in strada a Manila FOTO su Fb diventa virale

Dei ragazzini che dormono per strada a Manila nelle Filippine. Un gruppo di suore passa accanto a loro con apparentemente indifferenza. La foto è stata scattata da Jonple Baltar che l’ha resa pubblica sul proprio profilo Facebook. Secondo la didascalia del post, lo scatto è avvenuto durante la processione del Venerdì Santo dalla Chiesa di Malate alla Cattedrale di Manila.

Dopo la diffusione della foto in questione, in molti hanno criticato l’operato delle suore scrivendo che “avrebbero potuto aiutare quei bambini”.”Potevano dargli un po’ di cibo o chiedere loro di andare in chiesa” aggiunge un altro. Un’altra persona evidenzia che, per le suore, quei bambini sembrano invisibili.

C’è anche chi però ha espresso dubbi sull’autenticità della foto, affermando che potrebbe essere stata modificata dall’autore proprio per spingere al dibattito online su povertà e religione.

Oltre ad essere stato accusato di “fake”, c’è chi ha fatto notare a Baltar quanti siano le istituzioni che gestiscono welfare, orfanotrofi, e centri per l’infanzia gestiti proprio dalle suore a Manila e, in generale, nelle Filippine.