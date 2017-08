LOSANNA – “Cercasi panettiere: orari interminabili, salari ridicoli e nessuna possibilità di carriera”: un annuncio davvero poco allettante quello pubblicato in un panificio di Nyon, paese svizzero a 40 chilometri da Losanna.

Del resto in Svizzera sanno bene che la disoccupazione è un problema che affligge gli abitanti di praticamente tutti i Paesi confinanti, e sanno che c’è la fila per lavori pagati spesso il doppio o il triplo che in patria.

Così il direttore della panetteria, Raphaël Mendes Da Silva, ha pensato bene di mettere alla prova gli aspiranti lavoratori con questo annuncio, messo in bella vista sulla vetrina del negozio appartenente alla catena Bagelstein, presente anche Francia e Belgio.

Ai candidati vengono promessi “orari interminabili, salari ridicoli, pesi non indifferenti da caricarsi sulle spalle e nessuna possibilità di carriera”, insieme all’assicurazione che si “lavorerà per un c….”.

“Abbiamo concepito l’inserzione un po’ come se fosse uno scherzo un tantino cinico”, ha spiegato Raphaël Mendes Da Silva, al portale 20 Minutes. “A coloro che si sono interessati abbiamo spiegato che l’impiego non è una presa in giro ma esiste sul serio”.

Nonostante questo, i candidati non mancano. Uno di loro ha risposto a tono all’annuncio: “Sono privo di esperienza, non qualificato e assolutamente non ambizioso… Penso che sia il posto perfetto per me”. E da settimana scorsa c’è già uno stagista messo alla prova.