Szczesny, hackerata pagina Instagram del portiere della Roma FOTO

ROMA – Wojciech Szczesny e la sua Roma hanno vinto 4-0 contro la Fiorentina. Il portiere però, al termine della partita si ritrova con una sorpresa piuttosto imbarazzante: un hacker è riuscito a violare il suo account Instagram inserendo sul suo profilo una sfilza di immagini a luci rosse. Ad essere modificata è stata anche la descrizione dello stesso profilo dove al posto del nome del giocatore polacco è apparso un misterioso “Amanda”.

Il numero 1 giallorosso si è scusato non appena è stato risolto il problema. In realtà, le foto sono apparse a partire dalle 13.30- Lui con un post di scuse che pubblichiamo qui di seguito, Szczesny

ha spiegato ai suoi follower l’accaduto: “Come avrete notato, il mio account è stato hackerato. Sono molto dispiaciuto per le foto che sono state pubblicate. Ora sono riuscito nuovamente ad entrare nel mio account, ma anche l’hacker ha ancora l’accesso. Sono al lavoro con il mio team per risolvere questo problema il prima possibile”.